Das belgische B-Fast-Team übergibt sein Feldlazarett in Kirikhan türkischen Hilfskräften

Aktuell arbeiten in diesem Feldhospital noch rund 80 Mediziner und Pflegekräfte des belgischen B-Fast-Teams in Kirikhan, eine Stadt, deren Infrastruktur durch die Erdbeben in der Region zerstört ist. Belgien wird lokalen medizinischen Hilfskräften neben dem Hospital auch die dort eingebaute medizinische Technik und eine Wasseraufbereitungsanlage spenden.

Inzwischen stehen in den Erdbebengebieten wieder viele türkische Ärzte und Pfleger nach dem Abschluss der Bergungsarbeiten für andere Aufgaben zur Verfügung und aus anderen nicht betroffenen Regionen in der Türkei kommen medizinische Hilfskräfte in das Katastrophengebiet.

Deshalb baten die türkischen Behörden u.a. Belgien darum, die medizinischen Einrichtungen aus dem Ausland nach und nach selbst betreiben zu können. Inzwischen kommt auch der Wiederaufbau des schwer zerstörten Krankenhauses von Kirikhan gut voran, sodass dieses in absehbarer Zeit teilweise ebenfalls wieder funktionieren kann. Doch bis es soweit ist, bleibt das B-Fast-Feldhospital in Betrieb.