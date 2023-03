Juristische Wende beim "Iran Deal": Hoffnung für Olivier Vandecasteele?

Gegen diesen Austausch, bzw. gegen ein entsprechendes Gesetz, dass in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament vor etwa 8 Monaten angenommen wurde, hatten u.a. Exiliraner Klage in Belgien eingereicht. Sie wollen nicht, dass Assadi freikommt und im Iran als Held gefeiert wird.

Offenbar hat der Iran mit seiner Politik, Staatsangehörige eines Landes in Scheinprozessen zu Haftstrafen zu verurteilten, um dort ebenfalls verurteilte Landsleute freizupressen, System. Zunächst hatte der Iran den iranisch-schwedischen Mediziner und Brüsseler VUB-Gastprofessor Ahmadreza Djalal, der seit 2016 im Iran in Haft ist und der wegen Spionage zum Tode verurteilt wurde, offenbar zum Austausch gegen Assadi vorgesehen, doch dieser hat nicht die belgische Nationalität.

Haken?

Aber, das neuerliche Urteil des Verfassungsgerichts in Brüssel zum Fall „Iran Deal“ hat einen Haken: Das Gericht hat darin verfügt, dass die belgische Justiz bzw. Diplomatie die Opfer eines verurteilten und zum Austausch vorgesehenen Straftäter informieren müsse und dass sind in diesem Fall die Anwesenden des Exiliraner-Treffens in Paris, denen der vereitelte Anschlag gelten sollte. Diese können jetzt den Vorgang rechtlich prüfen lassen und damit der Freilassung Vandecasteeles im Wege stehen.

Der Anwalt der Familie von Olivier Vandecasteele bittet jetzt die iranischen Oppositionellen darum, gegen den Vorgang nicht weiter rechtlich vorzugehen, denn dies würde den Tod des Belgiers in seiner Haft bedeuten, denn dieser befindet sich inzwischen nach rund einem Jahr in Isolationshaft im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung. Doch offenbar hält der Nationale Widerstand des Iran in Belgien nichts davon. Hier will man vermeiden, dass diese Geiselpolitik im Iran dazu führe, weitere Terroristen freizubekommen.