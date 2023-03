Welche Kernreaktoren sollen denn jetzt in Belgien für Energiesicherheit sorgen?

Ein neuer Bericht der belgischen Atomaufsichtsbehörde FANC deutet an, dass die beiden Kernreaktoren Doel 4 und Tihange 3 dabei helfen sollen, die Versorgungssicherheit mit Elektrizität in den beiden kommenden Wintern in unserem Land zu sichern. Bisher hieß es, dass die älteren Meiler Tihange 1 sowie Doel 1 und 2 länger am Netz bleiben sollen. Um Blackouts in den Wintern 2025-2026 und 2026-2027 zu vermeiden, vor denen Belgiens Hochspannungsnetzbetreiber Elia warnt, setzt die belgische Bundesregierung auf zwei Szenarien, wie am Montagabend beschlossen wurde.