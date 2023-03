Brüsseler Palast wird renoviert: "Der König bekommt Doppelverglasung"

Der Königliche Stadtpalast von Brüssel wird in den kommenden 18 Monaten einer gründlichen Renovierung unterzogen. Dabei werden die Fassaden gereinigt, die Balustraden, die Außentreppen, sowie die Gartenmauern, die Hecken und die Eingangstore.

„Wir werden alle Fassaden des Palastes reinigen und wenn es sich als notwendig erweist, werden wir auch Steine und Mauerstücke ersetzen“, so Sandra Van Gastel von der staatlichen belgischen Gebäudeverwaltung (auch Gebäuderegie genannt).

Auch alles was aus Holz an den Fassaden des Arbeitsplatzes des belgischen Königs betrifft, wird ersetzt, so Van Gastel weiter: „Die Fenster, die in schlechtem Zustand sind, werden repariert oder ersetzt. Fast alle Fenster weisen noch Einzelverglasung auf. Das muss also im Sinne einer besseren Isolierung Doppelverglasung werden. Man kann nicht sagen, dass sich der Palast in schlechtem Zustand befindet, doch es wird Zeit, dass doppelverglast wird, damit die Energiekosten verringert werden.“

Die Arbeiten werden insgesamt mit rund 6 Mio. € veranschlagt und sollen etwa anderthalb Jahre dauern. In diesem Zeitraum bleiben die Räumlichkeiten für das Königspaar und für deren Mitarbeiter zugänglich. Allerdings müssen die traditionellen Tage der offenen Türe im Sommer in diesem Jahr ausfallen.