Frauen bekommen in Belgien rund ein Viertel weniger Rente als Männer

Zwischen Frauen und Männern liegt in Belgien in der Rente ein enormer Unterschied vor. Im Durchschnitt erhalten Frauen 23 % weniger Rente als ihre männlichen Kollegen, wie aus der Rentenstatistik PensionStat.be hervorgeht. Brutto gesehen ist dies im Schnitt ein Unterschied von 488 € monatlich. Dies betrifft in erster Linie Personen, die erst kürzlich ihre Pension angetreten haben, so Bundesrentenministerin Karine Lalieux (PS).