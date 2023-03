Hommage an Arno mit Konzerten in Brüssel, Ostende und Paris

Arno Hintjens, auch genannt „Le plus Beau“, stammte aus Ostende, lebte in Brüssel und machte Musik quer durch alle Stile mit Texten in verschiedenen Sprachen. Er war beliebt, sowohl bei Musikern und bei seinen Fans, aber auch bei den Konzertveranstaltern und bei Kollegen aus anderen kulturellen Sparten.

Kurz vor seinem Tod bat Arno die Verantwortlichen der AB, ob sie ihm mit Konzerten eine Ehre erweisen würden. Also noch zu Lebzeiten stellte er eine Liste von Musikern und Kulturschaffenden zusammen, die dabei sein sollten.

Und die Liste ist beeindruckend: Adamo, die "grandes dames" Jane Birkin und Patricia Kaas, die Jazzsängerin Melanie De Biasio, dEUS-Sänger Tom Barman, der Komödiant Wim Opbrouck, der Choreograf Wim Vandekeybus der Brüsseler Rapper Zwangere Guy, mit dem Arno in den letzten Jahren seines Lebens ab und zu gemeinsam aufgetreten ist.

Die Produktion übernimmt Mirko Banovic, Arnos musikalische rechte Hand, der bei ihm in der Band Gitarre und Bass gespielt hat. Mit an der Auswahl beteiligt waren auch der Konzertfotograf Danny Willems - einer seiner besten Freunde - und Manager Cyril Prieur.

Neben den beiden Konzerten in Brüssel wird es am Donnerstag, den 22. Juni, einen Abend mit dem gleichen Lineup im Casino Kuursaal in seiner Heimatstadt Ostende geben und auch seine französischen Fans werden nicht vergessen. Nach dem Sommer tritt der ganze Tross noch in der Salle Pleyel in Paris auf.

Der Kartenverkauf für die beiden Brüsseler Konzerte beginnt am Mittwoch, den 8. März um 11 Uhr.