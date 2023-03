Nidhi Chaphekar, deren Foto nach dem Anschlag auf den Brussels Airport um die Welt ging, erzählte ihre Geschichte

„Es war sehr schwer. Denn es gibt Dinge, über die man nicht sprechen will, zumindest nicht gegenüber allen. Doch ich hab trotzdem erzählt. Denn es ist für die Richter, für die Geschworenen und für die Terroristen wichtig, dass sie das wissen“, sagte Chaphekar nach ihrer Aussage gegenüber VRT NWS.

Nidhi Chaphekar ist heute 47 Jahre alt. Sie kam aus ihrer indischen Heimat nach Brüssel, um als Zeugin über den Terroranschlag vom 22. März 2016 beim Prozess gegen die Attentäter und deren Helfershelfer zu sprechen. Das Foto, das sie unmittelbar nach der zweiten Bombenexplosion auf einem Stuhl in der Abflughalle des Brussels Airport zeigte, ging damals um die Welt.