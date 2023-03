Supermarktkette Delhaize will alle Filialen selbständigen Betreibern übergeben

Schon jetzt wird der überwiegende Teil der Filialen der Dehhaize-Gruppe in Franchise betrieben. Das betrifft alle möglichen Formen der Gruppe: AD Delhaize, Proxy Delhaize und Shop&Go. Das betrifft 636 Märkte und Geschäfte. Momentan betreibt Delhaize nur noch 128 Warenhäuser in Eigenverwaltung, will diese aber jetzt ebenfalls selbständig führen lassen. Jetzt will die belgische Warenhausgruppe, dass alle Filialen in einer Form bzw. in einem Modell betrieben werden und will diese Geschäfte also verkaufen.

Bei Delhaize scheint man überzeugt von der Selbständigkeit zu sein, denn dort heißt es dazu: „Dies ist der einzige Weg, um in eine nachhaltige Zukunft zu investieren.“

Laut der Warenhausgruppe würden die in Franchise geführten Filialen bessere Zahlen schreiben, als die Geschäfte, die die Gruppe selbst noch führt: „Wir wollen den Nachdruck auf lokale Verankerung und Unternehmerschaft legen. In dem wir uns für dieses Modell entscheiden, können wir uns flexibel einem sich schnell entwickelnden Markt anpassen.“