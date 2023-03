WirSchaffenDas: Belgiens Fußballverband lanciert die EM-Qualifikation mit dem berühmten Merkel-Zitat

Mit dem Slogan #WirSchaffenDas, den Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin im Zuge der Asylkrise vor einigen Jahren brachte, stellte der KBVB jetzt seine Werbekampagne für die EM-Qualifikation der Roten Teufel vor. Der Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft ist schließlich auch ein Deutscher, wenn auch mit italienischen Wurzeln: Domenico Tedesco.

Auch mit einem Link in Richtung der deutschsprachigen Belgier im Osten des Landes, wurde #WirSchaffenDas als Slogan genutzt, denn schließlich ist, Deutsch die offizielle dritte Landessprache in Belgien. Aber, es gibt auch Slogans in den beiden anderen Landessprachen Niederländisch, #AllesGeven, und Französisch, #OnValeFaire. Ganz nebenbei: Auf der Webseite des KBVB allerdings ist kein Deutsch zu finden, dafür aber Englisch...

Am 28. März ist ein Testspiel vor der EM-Qualifikation geplant. Dann geht es in Köln gegen Deutschland. Vor diesem Freundschaftsspiel gegen "Die Mannschaft" treffen sich die Fanclubs der Gemeinschaft "1985" der Roten Teufel in Eupen, der Hauptstadt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, um dort kurz zu feiern, bevor es gemeinsam in die Domstadt geht.

Auftakt der eigentlichen EM-Quali ist aber schon einige Tage früher am 24. März. Dann spielen die Roten Teufel in der Gruppe F gegen Schweden. Gleichzeitig tritt Österreich gegen Aserbeidschan an. Und am 27. März spielt Schweden gegen Aserbeidschan und Österreich gegen Estland. Dann hat Belgien spielfrei und Zeit für das Testmatch in Köln…