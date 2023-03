Zeltlager der Asylsucher vor dem Einwanderungszentrum geräumt: "Unterkunft für alle gefunden"

In der Umgebung des Einwanderungszentrums Klein Kasteeltje in Molenbeek hat die Brüsseler Polizei am Dienstagmorgen das Zeltlager jener Asylsucher geräumt, für die es bisher keine Unterkunft gab. Doch jetzt soll allen, die sich dort aufgehalten haben, ein Dach über dem Kopf an geboten werden. Zeitweise schliefen hunderte Flüchtlinge und anerkannte Asylsucher in diesem Zeltlager in Brüsseler Innenstadtnähe.