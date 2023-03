Flanderns Landesregierung muss das Stickstoffproblem bis Freitag gelöst haben

In der flämischen Landesregierung wollen die nationaldemokratische N-VA und die liberale Open VLD ein entsprechendes Papier zur Stickstoffnorm von Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) annehmen, während die flämischen Christdemokraten der CD&V, die der Landwirtschaft nahestehen, diesen als zu nachteilig für die Bauern ablehnt. Dieser Umstand sorgt für einen derartigen Koalitionsstreit, dass die Regierung in Gefahr ist. Am Dienstag hieß es von Seiten der Opposition, dass die Regierung um MP Jan Jambon (N-VA) de facto am Ende sei.