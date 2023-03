Großangelegte Razzia im Gefängnis von Hasselt: Drogen, Waffen und Handys entdeckt

450 Vertreter von Polizei und Justiz haben am Dienstagabend eine großangelegte Razzia in den Zellen der Haftanstalt von Hasselt (Prov. Limburg) durchgeführt. Grund für diese Aktion waren Hinweise auf für die Häftlinge verbotene Gegenstände. Seit Jahren sollen Drogen, Handys und sogar Waffen in die Zellen geschmuggelt bzw. zwischen den Häftlingen hin und her verkauft werden.