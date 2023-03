In Belgien sind ab jetzt die Dossiers von Strafprozessen online abrufbar

Bisher war eine entsprechende Akteneinsicht nur möglich, wenn sich Prozessbeteiligte in Strafsachen zum Gericht bemühten. Dies ist von nun an nicht mehr zwingend notwendig. Zugriff auf Strafakten haben sowohl Anwälte, als auch Opfer und Angeklagte. Mittlerweile sind die Akten zu rund 50.000 Strafsachen bei Just-on-Web hochgeladen worden.

Strafakten auf Papier sorgten seit je her für Probleme. Wollte z.B. ein in Untersuchungshaft sitzender Angeklagter seine Akte einsehen, wurde diese dorthin gebracht. In dieser Zeit stand sie aber den Anwälten von Beschuldigten und Opfern aber auch dem zuständigen Richter nicht zur Verfügung.

Hinzu kam, dass in Strafprozesse involvierte Personen für eine Kopie der Akte bezahlen mussten. Das kostete unter Umständen schonmal mehrere Hundert Euro. Bei Just-on-Web kann man sich mit einem Code und mit der Nationalnummer der Ausweiskarte in seine Akten einloggen. Das ist bedeutend einfacher, als der enorme Papieraufwand, mit dem sich die Prozessbeteiligten bisher herumschlagen mussten.