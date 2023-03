Radiosendung der belgischen Medien bringt 1,8 Mio. € für die Opfer der Erdbeben in Syrien und der Türkei ein

Die Radio-Spendensendung vom vergangenen Montag, an der zahlreiche Sender und Medien aus ganz Belgien teilnahmen, brachte dem Nothilfe-Konsortium 12-12 rund 1,8 Mio. € an Spenden ein. Das ist etwa dreimal so viel, wie im Schnitt an einem Tag an Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien eingenommen werden, teilt 12-12 mit.