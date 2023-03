Wintereinbruch in Belgien: Schnee und glatte Straßen

Vereinzelt kam es in den Morgenstunden z.B. in Flandern und in der Brüsseler Region zu Staus oder zu zähfließendem Verkehr durch Schnee und Eis. Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) warnt vor Glätte und das flämische Verkehrsamt riet dazu, am Mittwochmorgen möglichst nicht mit dem eigenen Verkehrsmittel unterwegs zu sein.

Das belgische Innenministerium hat für die Dauer dieses Wintereinbruchs die Notrufnummer 1722 zur Meldung von nicht lebensbedrohlichen Vorfällen freigeschaltet, um die effektive Notrufnummer 112 nicht unnötig zu überlasten.

