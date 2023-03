2 Jahre Sky ECC: Rund 500 laufende Verfahren gegen die Drogenkriminalität

In Brüssel will die Bundesstaatsanwaltschaft nicht weniger als 128 Verdächtige vor Gericht bringen. Ihnen wird in diesem Verfahren vorgeworfen, große Mengen an Kokain nach Europa geschmuggelt zu haben. Vor rund anderthalb Jahren waren bei Hausdurchsuchungen Drogenlabore, Waffen und Bargeld in Höhe von 1 Mio. € beschlagnahmt worden. Jetzt konnten die Ermittlungen in diesem Fall abgerundet werden.

Unter den Verdächtigen sind einige Kolumbianer und Albaner. Aber, es flog auch ein Brüsseler Polizist auf, der Informationen aus den Datenbanken der Polizei an die Bande weitergegeben hatte. In der kommenden Woche kommt der Fall zur Brüsseler Ratskammer. Hier wird entschieden, ob die 128 Verdächtigen auch effektiv vor Gericht gestellt werden.