Einwanderungs-Abkommen der belgischen Regierung: Mehr Unterkünfte und raschere Behandlung von Asylverfahren

Mit diesem Einwanderungs-Abkommen hofft die belgische Regierung, die Asylkrise in den Griff zu bekommen, die unser Land seit geraumer Zeit beschäftigt. Zahllose Asylsucher müssen sich selbst eine Unterkunft suchen oder schlafen in improvisierten Zeltlagern bzw. unter menschenunwürdigen Umständen in besetzten Gebäuden. in Brüssel. Dabei handelt es sich auch und gerade um Asylbewerber, deren Verfahren gerade läuft.

Diesen muss laut Gesetz „Bett, Bad und Brot“ gegeben werden, doch dies klappte in der jüngeren Vergangenheit immer schlechter. Verbände, die sich mit diesem Thema befassen und die sich im die sich selbst überlassenen Asylbewerber kümmern, klagten regelmäßig gegen den belgischen Staat, weil dieser seiner gesetzlichen Pflicht nach nachkommt. Dadurch hat sich inzwischen eine Millionensumme an Zwangsgeldern aufgestaut, die durch diese Klagen verhängt wurden.