Fotos: Spektakulärer Umzug eines historischen Schiffes auf der Straße in Antwerpen

Die „Céphée“ wurde 1937 in Frankreich in Merville gebaut und nach ihrer Ausmusterung in Belgien unter Denkmalschutz gestellt. 1984 kauften die Freunde des Nationalen Schifffahrtsmuseums den Frachter dem Antwerpener Rhein- und Binnenschifffahrts-Museum ab.

Seit einigen Jahren ist der Frachter mit seiner empfindlichen hölzernen Struktur im Besitz der Stadt Antwerpen, die ihn zusammen mit anderen Schiffen im improvisierten Schifffahrtsmuseum im alten Hangar an den Schelde-Kais, genauer am Jordaens-Kai ausstellte. Verwaltet wurde diese Sammlung vom Museum am Strom (MAS).

Doch dort stehen jetzt Arbeiten im Zuge der Renovierung im Rahmen des Stadtentwicklungsplans von Antwerpen des gesamten Areals an. Das betrifft das Gebiet zwischen Steenplein, Het Steen und der Noorderterras.