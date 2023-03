Rekordmenge an russischem Gas über das LNG-Terminal in Zeebrügge exportiert

Noch nie ist so viel Flüssiggas (LNG) aus Russland im Hafen von Zeebrügge angekommen, wie im vergangenen Jahr. Der LNG-Import aus Russland ist dort 2022 um 70 % gegenüber 2021 gestiegen. Dies ist aus Zahlen ersichtlich, die VRT NWS beim Internationalen Datenunternehmen (ICIS) angefragt hat. Dieses Flüssiggas wird per Schiff nach Zeebrügge gebracht, von wo aus es über Pipelines oder über andere Schiffe weiter exportiert wird - auch nach China. Gleichzeitig wird aber in Europa deutlich weniger russisches Gas verbraucht. Premierminister De Croo erinnerte in diesem Zusammenhabg daran, dass man die russischen LNG-Gaslieferungen an China nicht unterbrechen sollte, denn dann würden die Weltmarktpreise für Gas wieder deutlich steigen.