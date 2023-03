100 Delhaize-Supermärkte bleiben wahrscheinlich bis Samstag oder sogar Dienstag geschlossen

Die Supermarktkette Delhaize teilte mit, dass wohl 100 der 128 Supermärkte, die sie im eigenen Land betreibt, am heutigen Freitag geschlossen bleiben werden, weil die Belegschaft streikt. Die christliche Gewerkschaft ACV, die einen Teil der Beschäftigten in den Supermärkten vertritt, erklärte, dass die Märkte auch am Samstag und wahrscheinlich sogar bis Dienstag geschlossen bleiben könnten, so lange Gespräche zwischen der Geschäftsführung von Delhaize und den Gewerkschaften stattfinden, um die Pläne des Unternehmens zu erörtern, alle derzeit noch in Eigenregie betriebenen Märkte als Franchise an selbstständige Unternehmer zu verkaufen.