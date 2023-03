Belgiens Gesundheitssektor geteilter Meinung was die Aufhebung der Maskenpflicht betrifft

Drei Jahre nach dem Ausbruch der Coronapandemie in Belgien ist die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen ungefähr die letzte "strenge" Covidvorschrift, die noch in Kraft ist. In Flandern hofft der Pflegesektor, dass diese Pflicht bald abgeschafft werden kann, wie die Zeitungen der Mediahuis-Gruppe am Freitag berichteten. Im französischsprachigen Belgien plädiert der Sektor dagegen weiterhin für die Maskenpflicht in Krankenhäusern.