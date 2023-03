Der Brüsseler Mystère-Bus hat es weltweit zum Volltreffer in den sozialen Medien geschafft

John Hyphen brachte den Ball auf Twitter ins Rollen. Einen Tag später hatten bereits 6,3 Millionen Menschen seinen Tweet gesehen. Der Beitrag wurde auch auf anderen Plattformen wie Reddit aufgegriffen, und viele Menschen glaubten, was in Johns Beitrag stand.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Brüssel sind für die allermeisten Fahrgäste aber überhaupt nicht kostenlos. Der Bus auf dem Foto wird von der Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIP betrieben. In ihren Verkehrsmitteln fahren nur Kinder unter 12 Jahren und Personen, die einer bestimmten Gruppe angehören, wie z. B. Brüsseler mit Mindesteinkommen, einige Senioren, Behinderte und deren Begleitpersonen, kostenlos.

Die Haltestelle 'Mystère' (Mysterie auf Niederländisch) existiert. Sie befindet sich an der Victor Rousseaulaan in Vorst (Brüssel) in der Nähe der Mysteriestraat/Rue du Mystère und ist ganz offensichtlich nicht wirklich geheimnisvoll, auch wenn ihr Name dies vermuten lässt!