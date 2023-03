Desinformation: Wie die Bilder des Bauernprotestes gegen die Stickstoffnorm in Flandern in den sozialen Medien missbraucht wurden

Die Stickstoffdebatte in Flandern ist eine regionale Umweltdebatte

Die derzeit im belgischen Bundesland Flandern teilweise hitzig geführte Debatte zum Thema Stickstoffausstoß hat natürlich nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass irgendwer irgendwann die Bevölkerung aushungern lassen will. Rein technisch betrachtet ist die noch nicht einmal eine Klimadebatte. Es handelt sich hier um eine regionale flämische Umweltdebatte.

Stickstoffoxyde und Ammoniak, die sich innerhalb der Produktion in der Landwirtschaft und der Industrie bilden, haben in erster Linie negativen Einfluss auf die lokale Flora und Fauna, auf die Gesundheit der Menschen in der direkten Umgebung und unter Umständen auch auf die Qualität des Grundwassers. Aber, Stickstoff ist kein Treibhausgas und hat damit auch keine Auswirkungen auf das Klima.

Europa ist hier (fast) nicht betroffen

In dieser Diskussion spiele sogar die Europäische Union nur eine untergeordnete Rolle. Die EU führt keine eindeutige Stickstoffpolitik mit Grenzwerten oder Richtlinien. Im Gegenteil. Sie überlässt die entsprechende Verantwortung ihren Mitgliedsländern bzw. deren Ländern und Regionen. Innerhalb der EU betrifft diese Stickstoff-Debatte in erster Linie das belgische Bundesland Flandern und das Nachbarland Niederlande, nicht zufällig Regionen, in denen eine intensive Landwirtschaft vorherrscht.

Die EU fordert lediglich alle 6 Jahre einen Bericht zu den gemessenen Stickstoffwerten in der direkten Umgebung von Natura-2000-Schutzgebieten. Das sind von der Union anerkannte Naturschutzgebiete, die aufgrund ihrer Biodiversität verpflichtet geschützt werden müssen. In der Praxis ist es aber wohl so, dass die meisten EU-Mitgliedsländer oder deren Länder und Regionen diese Zahlen nicht einreichen, denn dies ist keine Pflicht…