Flämische Regierung erzielt Einigung im Stickstoff-Dossier: „Jeder hat Zugeständnisse gemacht“

Heute landeten mehrere Kompromissvorschläge auf den Verhandlungstisch des flämischen Regierungskabinetts. Dazu gehörte auch die Beseitigung der beiden für CD&V noch schwierigen Streitpunkte. Die Christdemokraten waren der Meinung, dass die Stickstoffemissionen von Industrie und Landwirtschaft gleich behandelt werden sollten. Außerdem wollte CD&V, dass die Stickstoffemissionen von landwirtschaftlichen Betrieben, die geschlossen werden und somit keinen Stickstoff mehr ausstoßen, an andere Betriebe in der unmittelbaren Umgebung weitergegeben werden können sollten. In beiden Punkten wurde nun ein Kompromiss erzielt.