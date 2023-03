Flanderns Landesbehörden blockieren ab sofort den Zugang zu TikTok auf den Computern und Smartphones der Mitarbeiter

In einigen Ländern, z.B. in den USA und in Kanada, ist die Nutzung TikTok für das Behördenpersonal untersagt worden und auf belgischer Bundesebene schlägt Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vor, diese chinesische Video-App ebenfalls auf den dienstlichen digitalen Geräten der Mitarbeiter zu untersagen (siehe nebenstehenden Beitrag). Dem schließt sich jetzt auch dessen Parteikollege Bart Somers an, seines Zeichens Flanderns Landesinnenminister.

Und seine Empfehlung wird schon umgesetzt, denn die flämische Landesagentur für Digitalisierung, die unter die Befugnis von Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) fällt, hat auf Basis verschiedener Sicherheitsempfehlungen per direkt „den Zugang zur TikTok-App für alle Behörden, die das gemeinschaftliche IT-Netz der flämischen Verwaltung verwenden, zu blockieren.“