In Lier bei Antwerpen soll das älteste Bahnwärterhäuschen Belgiens abgerissen werden

An einem Bahnübergang an der Eecke Lispersteenweg-Bernardijnenlaan in Lier in der Provinz Antwerpen steht das wohl älteste Bahnwärterhäuschen von Belgien. Dieser Schrankenposten stammt vermutlich aus dem Jahr 1855 und diente dem Schrankenwärter in der Frühzeit der belgischen Eisenbahn sowohl als Arbeitsplatz, als auch als Wohnort. Jetzt droht dem Gebäude leider wegen Baufälligkeit der Abriss.