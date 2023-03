Kommt das Einstein-Teleskop in die Provinz Limburg? Zusätzliche Messungen in den Voeren

Jetzt wurden dazu seismologische Messungen auf einem Trajekt von etwa 4 km Länge zwischen 's Gravenvoeren in den Voeren in Flämisch-Limburg und Eijsden-Margraten in der benachbarten niederländischen Provinz Südlimburg durchgeführt. Dabei wurden elektrische Fahrzeuge eingesetzt, die Vibrationen abgeben. Vor einigen Monaten wurden hier ähnliche Tests mit vibrierenden Dieselfahrzeugen gemacht.

Bevor diese vibrierenden Mobile losgeschickt werden, bringen Wissenschaftler Sensoren in den Boden. Das sind kleine Röhrchen von nur einigen wenigen Dezimetern Größe, die kaum sichtbar sind, erklärte Bjorn Vink vom niederländischen Forschungszentrum Nikhef dazu: "Wenn wir mit unseren elektrischen Instrumenten Vibrationen erzeugen, dann können wir diese mit diesen Sensoren messen." Das Nikhef ist das nationale niederländische Forschungszentrum für subatomare Physik in Amsterdam, das ebenfalls in die Vorbereitungen für das Einstein-Teleskop involviert ist. Diese Messungen, so der Nikhef-Geologe weiter, reichen bis in eine Tiefe von 500 Metern in der Erde.

Die Sensoren bleiben nach den seismologischen Messungen weiter dort, wo sie angebracht wurden: "Wir lassen gut hundert Sensoren noch eine Zeit lang im Boden, vielleicht einen Monat lang. Damit können wir z.B. Erdbeben messen oder Vibrationen, die von woanders herkommen."

Die Forscher wollen sich ein so breitgefächertes Bild des Bodens und seiner Lagen und Beschaffenheit in der Region wie möglich machen, um sicher zu sein, dass die Euregio Maas-Rhein eine geeignete Lage ist, um das Einstein-Teleskop hier aufbauen zu können. An den Forschungen, die insgesamt auf rund zwei Jahre angelegt sind, ist auch die Katholische Universität Löwen (KU Leuven) beteiligt.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)