Kriegstagebuch eines belgischen Soldaten kehrte aus Australien zurück und wurde dem Flanders Fields Museum in Ypern übergeben

Die Familie Ray aus Australien übergab dieses Kriegstagebuch jetzt der Familie des Soldaten in Belgien und diese wiederum stiftete es dem Weltkriegsmuseum in Ypern. Das Besondere an diesem Tagebuch ist, dass man dort nicht nur drin lesen, sondern auch noch Bilder aus dem Krieg anschauen kann. Rund 20 Familienmitglieder von Jules Geldhof kamen vor einigen Tagen nach Ypern, um es dort in die Obhut des Flanders Fields Museums zu geben. Sie kamen aus Mouscron selbst, aber auch aus Wevelgem, Izegem und Lüttich.

Für Christian Geldhof war die Existenz des Kriegstagebuchs seines Großvaters eine große Überraschung, wie er gegenüber dem VRT-Sender Radio 2 erzählte: „Wir wussten überhaupt nichts von einem Tagebuch. Plötzlich wurde eine Nichte von mir über die sozialen Medien von der australischen Botschaft kontaktiert. Man sagte uns, dass man das Kriegstagebuch unseres Großvaters gefunden habe. Und dass eine Familie Ray in Australien uns dieses Tagebuch zurückgeben wolle. Das war eine angenehme Überraschung für unsere ganze Familie.“