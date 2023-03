Kein Oscar für Flamen Lukas Dhont: "Habe alles getan, damit ‚Close‘ so weit wie möglich kommt"

Lukas Dhont's ‚Close" hat am Sonntagabend keinen Oscar gewonnen, aber der flämische Regisseur ist trotzdem "super stolz" auf sein Team. "Wir haben den Oscar leider nicht gewonnen, aber wir haben alles getan, was wir konnten, und alles gegeben, damit 'Close' so weit wie möglich kommt", sagte Dhont nach der 95. Verleihung der Academy Awards in Hollywood. Der Oscar für den besten internationalen Film ging an das deutsche Kriegsdrama ‚Im Westen nichts Neues‘.