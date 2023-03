Michelin 2023 nicht sparsam mit Sternen für Belgiens Gastronomie

Im Hof van Cleve übergibt Küchenchef Peter Goossens zum Jahresende an Küchenchef Floris Van Der Veken. Goossens beendet seine Tätigkeit in dem Restaurant, das seit 19 Jahren in Folge mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist.

Im Zilte kann sich Viki Geunes nun schon drei Jahre in Folge über einen dritten Stern freuen. Im Boury behält Tim Boury den im letzten Jahr erworbenen dritten Stern.

Mit Karen Torosyan an der Spitze erhält das Restaurant Bozar einen zweiten Michelin-Stern. "Seit Jahren ist er ein Beispiel für Handwerkskunst", heißt es im Führer. "Mit seinem ganz eigenen Blick fürs Detail erweckt dieser akribische Küchenchef alte Rezepte zu neuem Leben. Seine verblüffenden "en croute"-Rezepte sind das Aushängeschild seiner persönlichen Küche. Torosyan ist in der Lage, die Emotionen, die er in sich trägt, auf den Teller zu bringen".

Die folgenden Lokale können erstmals einen Michelin-Stern tragen: