Terrorprozess: Berufungsgericht verbietet nackte Leibesvisitation und Augenbinden

Die Angeklagten im Prozess um die Anschläge vom 22. März 2016 dürfen bei ihrer Verlegung in das Justizgebäude in Haren nicht mehr nackt mit Kniebeugen durchsucht werden und außerhalb von Polizeifahrzeugen keine Augenbinden mehr tragen. Das hat das Brüsseler Berufungsgericht in einem Eilverfahren entschieden.