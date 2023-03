VUB-Professor hilft Ukraine beim Bau neuer Häuser aus Altbeton

Ein ukrainisches Unternehmen namens Sheldor hörte von der Technik und nahm Kontakt mit dem Professor auf: "Wir sind eine Gastfamilie für eine ukrainische Familie, und das hat uns bei den Kontakten mit der Firma geholfen".

Laut Professor Rahier gibt es noch eine Reihe von Kinderkrankheiten bei den Maschinen, aber er ist zuversichtlich, dass sie behoben werden können.

Das neue Verfahren dürfte dazu beitragen, die mit der Betonproduktion verbundenen CO2-Emissionen drastisch zu senken: Es werden keine Lastwagen mehr benötigt, um die Rohstoffe zum Werk zu bringen.

"Die Maschinen können auf der Straße aufgestellt werden, solange es Strom gibt. Sie könnten so modifiziert werden, dass sie mit einer alternativen Energiequelle betrieben werden können, aber wir möchten das Ganze so umweltfreundlich wie möglich gestalten. Der auf diese Weise hergestellte Beton ist billiger als die herkömmliche Produktion. Unsere Technik kann auch in Katastrophengebieten eingesetzt werden, z. B. in den Teilen der Türkei und Syriens, die von den jüngsten Erdbeben betroffen waren".