8 Jahre lang Verkehrsprobleme: Der Viadukt von Vilvoorde wird saniert

Der berühmte Autobahn- und Ring-Viadukt von Vilvoorde bei Brüssel in Flämisch-Brabant wird in den kommenden Jahren gründlich saniert. Dabei handelt es sich um die umfangreichsten Arbeiten an diesem Bauwerk, seit es in den 1970er Jahren gebaut wurde. Die Arbeiten werden voraussichtlich 8 Jahre lang dauern und dürften mit rund 500 Mio. € zu Buche schlagen. Rost am Stahl, verrottender Beton und die Beseitigung von Asbest sind die wichtigsten Punkte dieser Sanierung und Renovierung.