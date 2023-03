Baufachmesse Batibouw in Brüssel: Kleinere "Erlebnismesse"

Seit diesem Dienstag läuft im Brüsseler Messezentrum am Heizel die diesjährige Ausgabe der Baufachmesse Batibouw. Dieses Jahr fällt diese erste „normale“ Messe seit Corona bewusst etwas kleiner aus. In 6 statt wie bisher in 10 Ausstellungshallen stellen rund 500 Unternehmen aus der Baubranche ihre Produkte und Dienstleistungen aus.