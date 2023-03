Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth auf Staatsbesuch in Ägypten

Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth sind am Dienstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch nach Ägypten aufgebrochen. Zu machen quasi die gleiche Reise, wie Königin Elisabeth und ihr Sohn, der damalige Kronprinz Leopold vor genau 100 Jahren. Am 19. Februar 2023 hatte die belgische Königin das gerade erst entdeckte Grab von Tutanchamun offiziell eröffnet. Ein Besuch dort am Mittwoch ist einer der Höhepunkte dieses royalen Staatsbesuches in Ägypten.