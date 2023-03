Simon Mignolet verabschiedet sich von den Roten Teufeln und verlässt die Nationalmannschaft

Mignolet gehörte seit Anfang 2011 zum Kader der belgischen Nationalmannschaft, doch bisher stand er „erst“ in rund 35 Begegnungen als Stammkeeper zwischen den Pfosten. Er blieb lange „Zweite Wahl“ hinter Thibault Courtois. Nach knapp 13 Jahren Rote Teufel nimmt Mignolet also jetzt den Hut und teilte über die sozialen Medien mit: „An alle meine Teamkollegen, die Mitarbeiter, vor allem die Fans, an alle, vielen Dank.“

Erst im Januar war Mignolet zu Belgiens Fußballer des Jahres 2022 gewählt und mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet worden. Er war bei drei Weltmeisterschaften und bei zwei Europameisterschaften im Kader, zuletzt beim frühen Ausscheiden der Roten Teufel bei der WM in Katar.

Belgiens neuer Nationaltrainer Domenico Tedesco und der neue technische Direktor der Roten Teufel, Franky Vercauteren, hätten noch versucht, ihn zum Bleiben umzustimmen, doch „ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen. Ich freue mich darüber, dass sie meine Entscheidung angenommen haben und akzeptieren.“

Mignolet begann 2005 im Profifußball und spielte zunächst für seinen limburgischen Heimatverein STVV Sint-Truiden, bevor er nach England zur Premier League wechselte. Dort stand er zwischen 2010 und 2013 für den AFC Sunderland zwischen den Pfosten und danach bis 2019 für den FC Liverpool. Seit 2019 ist er Stammtorwart beim FC Brügge in der belgischen Liga.