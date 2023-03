Weiteres Haus von Kinderschänder Marc Dutroux wird abgerissen

In der Ortschaft Sars-la-Buissière in der wallonischen Provinz Hennegau wird ein weiteres Haus von Kindermörder Marc Dutroux abgerissen. Über 25 Jahre nach der Entdeckung der dort verhungerten Mädchen Julie und Mélissa hat die Gemeinde den Abriss am eingeleitet. Der Abriss erfolgt nach Gesprächen zwischen der Gemeinde und den Eltern der hier gefundenen Kinder.