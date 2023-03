Belgiens Agentur für Lebensmittelsicherheit behandelte letztes Jahr rund 5.000 Klagen

Die FAVV behandelte quasi 20 Vorgänge pro Werktag, also rund ein Viertel mehr Klagen, als noch 2021. Hélène Bonte von der Lebensmittelagentur sagte dazu, dass die Qualität der Lebensmittel in Belgien im Allgemeinen nicht schlechter gewesen sei, als in den Jahren zuvor, doch heute seien die Verbraucher wesentlich sensibler in dieser Frage, als früher.

Etwa ein Drittel der Beschwerden, die die FAVV letztes Jahr behandelte, kamen tatsächlich von Personen, die nach dem Verzehr von Lebensmitteln oder Getränken krank wurden, so Bonte. Dies führte sowohl zu anschließenden Kontrollen in Gastronomiebetrieben, als auch in Geschäften oder Kaufhäusern.

Zahlreiche Klagen betrafen 2021 auch mangelnde Hygiene oder missachtete Vorschriften in der Produktion oder der Lagerung von Lebensmitteln. Konkret ging es hier z.B. um überschrittene Haltbarkeitsdaten oder um nicht ausreichend gekühlte Waren in Kühlschränken, was wiederum im Einzelhandel der Fall sein konnte oder auch in den Lagerhallen von Produzenten oder dem Großhandel und dem Vertrieb.