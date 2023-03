Belgiens Haushalte verlieren erneut an Kaufkraft

In den vergangenen Monaten ist das Leben auch in Belgien wieder teurer geworden. Die Energiepreise mögen zwar etwas nach unten gegangen sein, doch damit ist das Kaufkraftproblem in unserem Land nicht wirklich gelöst, wie aus den Zahlen von Test Aankoop ersichtlich ist. Seit 2018 beobachten die Verbraucherschützer die Entwicklung der Finanzlage der Verbraucher und der Haushalte in Belgien. Schon 2021 nahm die Kaufkraft ab und im vergangenen Jahr ging die Kurve noch weiter nach unten.

Der Anteil der privaten Haushalte ohne finanzielle Probleme ist im Laufe eines Jahres von 46 % auf 41 % der Familien gesunken. Das sei eine beunruhigende Entwicklung, so Test Aankoop: „Aus unserem Barometer ist ersichtlich, dass die heutige Krise die Ungleichheit noch weiter verstärkt. Die Familien, die am stärksten unter der sinkenden Kaufkraft leiden, sind alleinerziehende Eltern, Familien mit mindestens einem Arbeitslosen und Familien in Brüssel.“

Die Probleme liegen in erster Linie bei der Finanzierung der Ausgaben für Lebensmittel, der Miete, der Energie- und Versorgungskosten (Strom, Gas, Wasser) und der Mobilität. Und, wie der Barometer weiter zeigt, ist es für viele Familien heute quasi unmöglich, noch zu sparen oder eine Reise oder einen Ausflug zu machen.

Die Aussichten für die belgischen Verbraucher sind im laufenden Jahr 2023 auch nicht besser. Mehr als die Hälfte der Haushalte (50,2 % geht davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation weiter verschlechtern wird, während gleichzeitig nur 8,2 % der Familien der Ansicht sind, dass es dieses Jahr wieder besser werden wird.