Durchbruch? Ab Dezember 2023 soll der Dreiländerzug zwischen Lüttich, Maastricht und Aachen fahren

Der seit Jahren angekündigte Dreiländerzug zwischen Lüttich in Belgien, Maastricht in den Niederlanden und Aachen in Deutschland könnte endlich ab Dezember 2023 fahren. Die zuständigen Minister haben formell den Auftrag erteilt, „diese Dienstleistung zu starten.“ Schon seit 2019 fährt dieser Zug zwischen Maastricht und Aachen, doch die belgischen Behörden forderten, dass die entsprechenden Züge des niederländischen Bahnunternehmens Arriva mit den europäischen Sicherheitssystem ETCS ausgerüstet werden müssten. Und in dieser Frage zeigt sich eine Lösung, so dass dieser Zug bald zum Einsatz kommen kann.