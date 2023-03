Noch immer werden zahlreiche Delhaize-Supermärkte bestreikt

Nach Angaben von Delhaize-Sprecher Roel Dekelver sind 84 der selbstverwalteten Filialen nach wie vor geschlossen und 44 haben wieder geöffnet.

Vor allem in der Wallonie und in der Brüsseler Region streiken Belegschaften der Märkte, wie Dekelver bestätigte. In der Wallonie sei nur ein einziger Delhaize-Markt, der von der Gruppe betrieben wird, offen. Alle anderen geöffneten Märkte liegen in Flandern.

Aus Gewerkschaftskreisen verlautete, dass viele der bestreikten Warenhäuser vielleicht noch bis zum kommenden Sonntag geschlossen bleiben könnten, um so den Druck auf das Delhaize-Management aufrecht zu erhalten und diese dazu zu bringen, ihren Entschluss, alle eigenen Märkte an Franchisenehmer abzugeben, zurückzuziehen.

Die möglicherweise davon betroffenen Mitarbeiter befüchten, dabei unter schlechteren Arbeits- und Lohnbedingungen beschäftigt zu werden. Bei Delhaize hieß es dazu, dass alle Beschäftigten dieser Märkte ihre Jobs behalten würden, doch davon sind die Mitarbeiter nicht wirklich überzeugt. In der Zentrale von Delhaize in Zellik (Flämisch-Brabant) fallen rund 280 Arbeitsplätze dem Vorhaben zum Opfer.