Antwerpen verpflichtet die Arenberg-Schauburg dazu, multikulturelle Fotos abzuhängen und durch klassische Gemälde zu ersetzen

Inzwischen kritisieren auch die Koalitionspartner von N-VA in Antwerpen die Anordnung der Kulturschöffin. Sowohl die Sozialisten von Vooruit, als auch die liberale Open VLD werfen den Nationaldemokraten mit „veralteten Denkschemen“ vorzugehen und auch von „Antipolitik“ in Zusammenhang mit „Profilierungsdrang“ ist hier die Rede.

Der flämische Theatermacher Michael De Cock, der aktuell die Königliche Flämische Schauburg (KVS) in Brüssel leitet, sagte dazu, dass Kulturhäuser in Flandern zu Pfarrsälchen würden, wenn das so weitergehe: „Hierbei handelt es sich um politischen Druck und um Unvermögen, während die Kulturhäuser international Bekanntheit und Anziehungskraft haben. Sie haben Generationen von Theaterleuten hervorgebracht, die noch stets inspirierend arbeiten. Diese reiche Tradition müssen wir vor allem bewahren und weiterführen.“