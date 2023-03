Der Ägypten-Besuch von Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth geht zu Ende

Dabei gab sie zu verstehen, dass diese Reise eine kulturelle Hommage an die damalige belgische Königin Elisabeth gewesen sei und dass ihre Urgroßmutter zudem heute eine Quelle der Inspiration sei.

Sie bewundere sie sehr stark, so die Prinzessin über ihre Urahnin: „Sie ist auf vielen Ebenen eine inspirierende Frau. Sie ist sehr abenteuerlich und sie war während des Krieges sehr engagiert und auch in der Musik. Ich hoffe, dass ich ihr in Zukunft ähnlich sein kann. Es war ein sehr schöner Moment, um diese Geschichte mit meiner Urgroßmutter und mit meiner Mutter zu teilen, denn beide sind für mich inspirierende Figuren… Auch meine Mutter inspiriert mich wegen ihrer Passion, um Menschen zuzuhören und deren Jobs in den Fokus zu rücken.“

Die Kronprinzessin zeigte auch eine Prise Humor am Rande ihrer Ägyptenreise auf den Spuren ihrer Urgroßmutter, als sie Fotos nachstellte, dass Königin Elisabeth vor rund 100 Jahren zeigte.