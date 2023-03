Folgen der Brüsseler Terroranschläge 2016: Die Versicherungen zahlten den Opfern bisher 65,7 Mio. € aus

Die Anschläge und der Prozess

Bei den islamistischen Terroranschlägen vom 22. März 2016 explodierten in der Abflughalle des Brussels Airport in Zaventem zwei Bomben und in der Metrostation Maalbeek sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Dabei verloren 32 Menschen ihr Leben - jeweils 16 an jedem Tatort - und mehr fast 700 Menschen wurden verletzt, etwa 300 davon erlitten schwere bis schwerste Verletzungen.

Seit dem 12. September 2022 läuft der Schwurgerichtsprozess gegen Zehn der 13 mutmaßlichen Terroristen, die im Verdacht stehen an den Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Aktuell laufen dabei die Anhörungen von Überlebenden der Bombenexplosion in der U-Bahn-Station Maalbeek im Brüsseler Regierungsviertel.