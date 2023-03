Mitbewohner in Pflegeheim umgebracht: 101 Jahre alter Internierter verstorben

Am 21. Juni 2021 wurde im Pflege- und Seniorenheim Kouterhof in Heusden ein 75 Jahre alter Bewohner tot aufgefunden. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der Senior von einem damals 99 Jahre alten Mitbewohner durch Erstickung umgebracht wurde.

Der hochbetagte Verdächtige wurde festgenommen und ein Haftrichter in Gent ordnete Untersuchungshaft an. Der Senior wurde zunächst in der medizinischen Abteilung des Gefängnisses von Brügge untergebracht.

Im Oktober 2022 ordnete die Ratskammer an, dass der Mann interniert werden müsse, weil er unzurechnungsfähig sei, doch monatelang fand man keinen geeigneten Platz für ihn in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder er wurde nicht aufgenommen, weil es keine adäquate Begleitung für ihn geben könne.

Kurze Zeit hielt er sich in einer geschlossenen Einrichtung in Sint-Truiden in Limburg auf, von wo aus er in ein Pflegeheim in der Provinz Westflandern verlegt wurde. Dort verstarb er jetzt im Alter von 101 Jahren.