Prozess um den Tod von Sanda Dia: Die Namen der Angeklagten kursieren in den Medien

Anwalt Bart Herman, der einen der Beschuldigten vertritt, sagte, dass hier Grenzen überschritten würden und dies auch von den traditionellen Medien, die während der Ermittlungen Details des Verfahrens und aus den Dossiers veröffentlicht hätten.

Herman forderte vor Gericht einen Freispruch für seinen Mandanten, denn dieser habe sich innerhalb der Studentenvereinigung „Reuzegom“ und bei der Taufe Sanda Dias eher zurückgehalten und er sei bei vielen Aktivitäten der Vereinigung auch nicht anwesend gewesen.

Dies forderte so ähnlich auch der Anwalt eines weiteren Angeklagten. Am Donnerstag und am Freitag laufen die Plädoyers der Verteidigung und in der kommenden Woche könnte ein Datum für einen möglichen Strafbescheid mitgeteilt werden.