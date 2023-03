Wieder mehr Grippefälle: "Dies ist eine Entwicklung, die wir normalerweise nicht beobachten"

Nach drei Wochen sinkenden Zahlen steigt seit der vergangenen Woche wieder die Zahl der Grippefälle in Belgien. Aus den Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano ist ersichtlich, dass letzte Woche sehr viele Leute mit Grippesymptomen zum Arzt gegangen sind. „Die Grippe hat in dieser Saison einen launischen Verlauf,“ so der Virologe und Sciensano-Leiter Steven Van Gucht.