Belgiens Haushaltsloch soll um 6 Mia. € kleiner sein, als ursprünglich erwartet

Belgiens Haushaltsstaatssekretärin Alexia Bertrand (Open VLD) geht in diesen Tagen also mit positiven Nachrichten in die Haushaltskontrolle mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Regierung, doch sie bleibt vorsichtig: „Das ist ein Glücksfall, doch das reicht noch nicht. Die Situation bleibt schlecht. Wir müssen weiter reformieren, um unsere Behörden für die Zukunft widerstandsfähiger zu machen.“

Die Frage ist jetzt, welche Maßnahmen die Regierung De Croo noch ergreifen wird, um das Haushaltsdefizit weiter zu verkleinern. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Das Monitoring-Komitee berechnete, dass das Haushaltsdefizit bis 2028 bei einem Minus von bis zu 41,6 Mia. € stehen kann, 8 Mia. € mehr als heute.