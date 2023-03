Das Museum De Reede in Antwerpen widmet sich der Grafik auf Papier

Auch Zeitgenössisches aus unserem Land gehört dazu, wie Werke von Paula Rego oder Luc Tyumans. Etwa zu jeder Jahreshälfte werden die zur festen Sammlung gehörenden ausgestellten Werke gewechselt und es werden wieder andere gezeigt.

Bis heute begeisterte das Museum De Reede auch mit hochwertigen Sonder- und Einzelausstellungen mit Werken von Karl Meersman, Felicien Rops, Eugeen Van Mieghem, Fred Bervoets und Chun Kwang Young sowie aktuell von Rembrandt (siehe nebenstehenden Beitrag).

Symbolischer Ort

Das Museum befindet sich in der Ernest van Dijckkaai 7 im historischen Zentrum von Antwerpen und ist in einem modernen Wohnkomplex aus dem Jahr 2000 mit dem Namen „De Rede“ zuhause - ein Entwurf des Antwerpener Architekturbüros „Architecten Atelier“. Es steht dort, wo sich früher die Büros der Schifffahrtsgesellschaften befanden, die für die Binnenschifffahrt auf der Schelde, auf dem Rhein und anderen großen Flüssen zuständig waren, die nach Antwerpen in den Hafen führten.

Der Name „Museum De Reede“ ist ebenso von diesem historischen Hintergrund inspiriert wie der Name des Gebäudes. Es ist, ob Zufall oder nicht, wie auf der Internetseite des Hauses zu lesen ist, „ein großes Zeichen der Verwandtschaft, ein anderes Museum als Nachbar zu haben, das Eugeen Van Mieghem Museum, das sich im 'Het Redershuis', dem Sitz des 'Königlichen Belgischen Reederverbandes', befindet“.

