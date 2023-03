Google, Instagram und TikTok sollen auch in flämische TV- und Filmproduktionen investieren

Das bedeutet, dass auch digitale Plattformen, wie Google mit YouTube, Meta mit in erster Linie Instagram und auch TikTok an der Entstehung von flämischen Produktionen beteiligt werden, so Landesmedienminister Dalle: „Wir wollen, dass jeder, der von diesen phantastischen Contents profitiert, dazu auch seinen Beitrag leistet. Es wird das erste Mal sein, dass Videoplattformen wie TikTok, Meta und YouTube zu flämischen Produktionen etwas beitragen müssen.“

Die Beiträge oder Gebühren werden auf Basis des Umsatzes der betroffenen Medienkonzerne festgelegt, so Dalle weiter: „Sie werden mit bis zu 4 % ihres Umsatzes in Flandern dazu verpflichtet, in lokalen Content zu investieren.“